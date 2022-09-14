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تنسيق تام بين الجانبين الإيراني والعراقي في زيارة الأربعين

تنسيق تام بين الجانبين الإيراني والعراقي في زيارة الأربعين
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين أشتري، عودة حوالي 50% من الزوار الإيرانيين الذين شاركوا في مسيرة أربعينية الإمام الحسين (ع)، مشيرا إلى التنسيق التام بين الجانبين الإيراني والعراقي في نجاح عملية عودة هؤلاء الزوار بسلام.

العالم – إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد اشتري خلال لقاء استمر 3 ساعات مع وفد عسكري عراقي في مدينة خرمشهر بحضور السفير الإيراني في العراق، حيث أعرب عن بالغ شكره للوفد العراقي الذي جاء إلى هذه المدينة لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمراسم الأربعين.
وتابع هذا المسؤول قائلا: إن الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس بذلا كل جهودهما وكرسا كل طاقاتهما وعملا ليل نهار لحل أية مشكلة تواجهها هذه المراسم الحسينية.
وأشار العميد اشتري إلى ما ذكره قائد الحشد الشعبي العراقي في البصرة اللواء أبوجنان البصري وباقي المسؤولين العراقيين، موضحا أن: ما قاله الإخوة العراقيون إنما يظهر إشرافهم الكامل على الأمور ويعتبر خير دليل للهاجس الذي يساور كلا الجانبين الإيراني والعراقي وعدم الشعور بالابتعاد عن البعض.
واقترح هذا المسؤول الإيراني تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لمراقبة الحدود واتخاذ القرارات المناسبة في المواقع الحساسة، ورأى أن تشكيل مثل هذه اللجنة التي يمكن أن تضم خبراء لكلا الجانبين بإمكانها تسهيل عملية العبور واستتباب الأمن ونقل التجارب بين الطرفين للحيلولة دون حدوث أي مشكلة.

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