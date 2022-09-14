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"بن زايد" يصل تل ابيب في زيارة رسمية

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وصل اليوم الأربعاء إلى الكيان الإسرائيلي في زيارة رسمية.

العالم- الامارات

ويرافق الوزير في هذه الزيارة التي تستمر لعدة أيام وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وسيبحث بن زايد خلال لقائه مع المسؤولين الصهاينة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات بين الطرفين.

وكان موقع "يديعوت أحرونوت" ذكر أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد يزور كيان الاحتلال الاسرائيلي بمناسبة مرور عامين على اتفاقية التطبيع بين الجانبين.

وأوضح الموقع أن ابن زايد سيجتمع مع رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد وسيكون "ضيف شرف" في احتفال ستقيمه سفارة الإمارات بحضور السفير الإماراتي ورئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ في فندق ريتز كارلتون.

ولفتت القناة 12 الصهيونية إلى أن "زيارة ابن زايد بقيت سرية، وكان من المفترض أن تبقى تحت غطاء من السرية حتى اللحظة الأخيرة".

وبحسب القناة، السرية الكبيرة أدت إلى أنه في الدعوة إلى الحدث نفسه، والتي تلقاها عدد من المسؤولين الصهاينة، لم يُذكر اسم وزير الخارجية، وكُتب على بطاقة الدعوة أن السفير محمد آل خاجة سيكون المضيف.

وبحسب القناة، الإماراتيون فكروا بتأجيل الزيارة لأنهم لم يرغبوا في أن تُعتبر وكأنها تدخل في الانتخابات في الكيان الاسرائيلي، لكن لابيد ضغط لإجرائها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين في مكتب لابيد وفي السفارة الإماراتية نفوا هذا الأمر.

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