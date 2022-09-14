أميرعبداللهيان: لم يطرأ أي تغييرعلى مواقف إيران في المفاوضات

العالم - ايران

وكتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، على صفحته على إنستغرام اليوم الأربعاء عن محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية العماني: اليوم أجريت محادثة هاتفية مع السيد بدر البو السعيدي، وزير الخارجية العماني تناولت مفاوضات رفع الحظر، وأخبرت السيد بدر البوسعيدي أن إيران والأطراف المفاوضة الأخرى بذلت الكثير من الجهود للتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد التزمت إيران دائماً بعملية الحوار وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر وإن العائق الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق في الوضع الراهن هو الافتقار إلى الواقعية وانعدام الإرادة من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف أميرعبداللهيان: من ناحية أخرى، وفي ظل وضع لم تبق فيه مسافة كبيرة للوصول إلى نقطة الاتفاق المنشودة، نشهد محاولة لإصدار بيان غير بناء في الاجتماع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي لن تكون فيه أية فائدة.

وأشار وزير الخارجية الإيرانية: كما أكدت مرارا، أبدت إيران إرادة كافية وحسن النية اللازمة للوصول إلى الخطوة النهائية من اتفاق جيد وقوي ومستقر، ولم يطرأ أي تغييرعلى مواقف إيران.

وأضاف أميرعبداللهيان: شدد وزير الخارجية العماني على أهمية التوصل إلى اتفاق وإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، مع تقديره لدور طهران البناء في عملية التفاوض، وشدد على ضرورة السعي للتوصل إلى نتيجة إيجابية بعد أشهر من المفاوضات.