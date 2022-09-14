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وزير الخارجية الاذربيجاني لنظيره الايراني: باكو تسعى وراء تطوير علاقاتها مع دول الجوار وليس لديها اطماع تجاه اراضي اي بلد

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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