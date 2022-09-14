حماس تستنكر تصريحات سفارة أوكرانيا لدى الكيان الصهيوني

العالم-فلسطين

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس-غزة د. باسم نعيم في تصريح صحفي تلقت "شهاب" نسخة عنه إن تصريحات السفارة الأوكرانية لدى الكيان الصهيوني "مستنكرة ومرفوضة".

وأضاف نعيم أن "الاحتلال الصهيوني الذي يمارس القتل والتشريد لأبناء شعبنا وينتهك المقدسات على مدار أكثر من 70 عاما هو الإرهاب بعينه"، مؤكدا أن "مقاومة هذا الاحتلال حق مشروع كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية".

وتابع إن الكيان الصهيوني، وفق القانون الدولي، يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مدار الساعة، وهو "كيان عنصري" كما وصفته العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية، مردفا : "وعليه فإن الأصل هو مقاطعة هذا الكيان وملاحقة قيادته ومحاكمتهـم كمجرمي حرب".