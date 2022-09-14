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حماس تستنكر تصريحات سفارة أوكرانيا لدى الكيان الصهيوني

حماس تستنكر تصريحات سفارة أوكرانيا لدى الكيان الصهيوني
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، تصريحـات سـفارة أوكرانيا لدى الكيان الصهيوني ووصف الحركة بالإرهاب في إطار زيارة قيادتها إلى روسيا.

العالم-فلسطين

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس-غزة د. باسم نعيم في تصريح صحفي تلقت "شهاب" نسخة عنه إن تصريحات السفارة الأوكرانية لدى الكيان الصهيوني "مستنكرة ومرفوضة".

وأضاف نعيم أن "الاحتلال الصهيوني الذي يمارس القتل والتشريد لأبناء شعبنا وينتهك المقدسات على مدار أكثر من 70 عاما هو الإرهاب بعينه"، مؤكدا أن "مقاومة هذا الاحتلال حق مشروع كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية".

وتابع إن الكيان الصهيوني، وفق القانون الدولي، يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مدار الساعة، وهو "كيان عنصري" كما وصفته العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية، مردفا : "وعليه فإن الأصل هو مقاطعة هذا الكيان وملاحقة قيادته ومحاكمتهـم كمجرمي حرب".

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