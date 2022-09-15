بوريل : المفاوضات النووية مع ايران وصلت الى طريق مسدود!

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وقال بوريل في تصريحات صحفية: "ان المقترحات الايرانية والاميركية لم تقترب من بعضها البعض .. واشنطن وطهران تبتعدان عن امكانية التوصل الى حل، رغم انه كان متاحا في الاشهر الاخيرة ".

وتوقع بوريل عدم احراز اي تقدم في عملية احياء الاتفاق النووي خلال الايام القادمة .. وادعى بان المقترحات الايرانية كانت سلبية رغم اننا كنا قد توصلنا الى نتائج ايجابية .. والاجواء السياسية ايضا لم تعد مناسبة.

وقال وزير الخارجية الايراني اليوم الاربعاء إن إيران أبدت مرارا الإرادة والنوايا الحسنة للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستقر واضاف انه لم يطرأ أي تغيير على مواقف إيران.

واكد حسين امير عبداللهيان أن إيران والأطراف المفاوضة الأخرى بذلت الكثير من الجهود للتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر القليلة الماضية ، لقد التزمت إيران دائمًا بعملية الحوار وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر وان العائق الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق في الوضع الراهن هو الافتقار إلى الواقعية وانعدام الإرادة من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف أمير عبد اللهيان انه من ناحية أخرى ، وفي ظل وضع لم نبق فيه مسافة كبيرة للوصول إلى نقطة الاتفاق المنشودة ، نشهد محاولة لإصدار بيان غير بناء في الاجتماع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي لن تكون فيه اية فائدة.