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الحشد الشعبي يطيح بـ 44 متهما من "الجماعات المنحرفة" في 7 محافظات العراق

الحشد الشعبي يطيح بـ 44 متهما من
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الإطاحة بـ44 متهما من “الجماعات المنحرفة” في 7 محافظات.

العالم - العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أن "قوة من الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القاء القبض على 44 متهما من الجماعات المنحرفة دينيا، وفقا لمذكرات قبض قضائية"، مبينة ان "ذلك جاء خلال سلسلة عمليات نوعية في 7 محافظات هي: (كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، بغداد، البصرة، الديوانية، بابل، ديالى)" حسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم الاف المضبوطات والمنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية ومنشورات تهدد السلم المجتمعي وأمن الزيارة الاربعينية"، مؤكدة أنه "تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق الإجراءات القانونية أصوليا".

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