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مضيف العتبة الحسينية يقدم آلاف الوجبات لزوار الامام الحسين (ع)

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

بلا كلل او ملل يتفانى هؤلاء العاملون في مضيف ومطبخ العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء على توفير المأكل والمشرب وما لذ وطاب لزوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

العالم – العراق

وجبات غذاء تبلغ اكثر من مئة وعشرين الف وجبة يوماً يقدمها هذا المطبخ للزوار خلال ادائهم مراسم الزيارة في المدينة المقدسة.

وقال مسؤول وحدة مطبخ العتبة الحسينية المقدسة، رياض محمد: "باشرت كوادر قسم المضيف المبارك عملها من يوم عشرة صفر وبنظام اثنى عشر ساعة لوجبتين حيث تقدم 3 وجبات في اليوم الواحد تقدر هذه الوجبات بمجملها 130 ألف وجبة".

من جهته، قال مسؤول وحدة الصحة في مطبخ العتبة الحسينية المقدسة، رعد خضر: "نقوم بتقديم الطعام بمختلف اصنافه مع الالتزام بجميع الاجراءات الصحية بصورة كاملة".

خلية نحل تشتعل بالنشاط والحيوية ، حيث يبذل هؤلاء ومعظمهم متطوعون جاءوا من محافظات عراقية مختلفة جهوداً حثيثة من اجل تحضير الوجبات اللذيذة والشهية لتقديم افضل الخدمات المجانية لزوار الامام الحسين عليه السلام.

من جهة اخرى، قال مسؤول قسم التطوع في العتبة الحسينية المقدسة، ناظم محمد: "عدد المتطوعين الموجودين هنا 120 متطوع لمساعدة المنتسبين في تجهيز وتوزيع الطعام على الزائرين".

كما قال متطوع من محافظة ديالى، زكريا يحيى عباس: "نحن مجموعة من الشباب اتينا لخدمة الزائرين ونجهز ونعد الطعام للزوار".

ويسعى القائمون على مضيف ومطبخ العتبة الحسينية المقدسة الى توفير اعلى درجات الضيافة والخدمة لزائري مرقد سيد الشهداء (عليه السلام) وبالخصوص القادمين من خارج العراق .

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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