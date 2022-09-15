" الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد عدي صلاح من جنين

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها: "إذ ننعى الشهيد صلاح، لنؤكد أن جريمة الاحتلال انتقام وحشي من أبناء شعبنا، لترميم صورته التي حطمها رصاص أبطال كفردان، الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد في حاجز "الجلمة"، في عملية نوعية أدت إلى هلاك ضابط في جيش الاحتلال يوم أمس الأربعاء.

وأكدت الحركة أن دماء الشهداء التي تنزف كل يوم، تزيد من فاتورة المواجهة مع الاحتلال، وتثبت إصرار شعبنا وصموده اللامتناهي على استمرار درب التضحية والعطاء حتى النصر والكرامة.

نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد عدي صلاح من جنين

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا الشهيد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاماً)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين، فجر اليوم الخميس.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد صلاح، لنؤكد أن جريمة الاحتلال انتقام وحشي من أبناء شعبنا، لترميم صورته التي حطمها رصاص أبطال كفردان، الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد في حاجز "الجلمة"، في عملية نوعية أدت إلى هلاك ضابط في جيش الاحتلال يوم أمس الأربعاء.

إن دماء الشهداء التي تنزف كل يوم، تزيد من فاتورة المواجهة مع الاحتلال، وتثبت إصرار شعبنا وصموده اللامتناهي على استمرار درب التضحية والعطاء حتى النصر والكرامة.

نشيد بإرادة جماهير شعبنا وأهلنا في الضفة وفي كفردان وجنين خاصة، وبالمقاومين الأبطال الذين يواصلون معركة الاشتباك والتصدي لاقتحامات الاحتلال لردعه عن عدوانه وإرهابه.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد عدي صلاح، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا على الوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الخميس 19 صفر 1444هـ - 15 سبتمبر 2022م