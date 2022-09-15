الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

" الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد عدي صلاح من جنين

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الشهيد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاماً)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين، فجر اليوم الخميس.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها: "إذ ننعى الشهيد صلاح، لنؤكد أن جريمة الاحتلال انتقام وحشي من أبناء شعبنا، لترميم صورته التي حطمها رصاص أبطال كفردان، الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد في حاجز "الجلمة"، في عملية نوعية أدت إلى هلاك ضابط في جيش الاحتلال يوم أمس الأربعاء.

وأكدت الحركة أن دماء الشهداء التي تنزف كل يوم، تزيد من فاتورة المواجهة مع الاحتلال، وتثبت إصرار شعبنا وصموده اللامتناهي على استمرار درب التضحية والعطاء حتى النصر والكرامة.

نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد عدي صلاح من جنين

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا الشهيد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاماً)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين، فجر اليوم الخميس.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد صلاح، لنؤكد أن جريمة الاحتلال انتقام وحشي من أبناء شعبنا، لترميم صورته التي حطمها رصاص أبطال كفردان، الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد في حاجز "الجلمة"، في عملية نوعية أدت إلى هلاك ضابط في جيش الاحتلال يوم أمس الأربعاء.

إن دماء الشهداء التي تنزف كل يوم، تزيد من فاتورة المواجهة مع الاحتلال، وتثبت إصرار شعبنا وصموده اللامتناهي على استمرار درب التضحية والعطاء حتى النصر والكرامة.

نشيد بإرادة جماهير شعبنا وأهلنا في الضفة وفي كفردان وجنين خاصة، وبالمقاومين الأبطال الذين يواصلون معركة الاشتباك والتصدي لاقتحامات الاحتلال لردعه عن عدوانه وإرهابه.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد عدي صلاح، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا على الوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الخميس 19 صفر 1444هـ - 15 سبتمبر 2022م

روابط ذات صلة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. بدء عودة الزوار الايرانيين من المنافذ الحدودية الـ6

تركيا ترحل 300 لاجئ سوري والاتحاد الأوروبي يواصل عرقلة عودتهم

حماس: جرائم الاحتلال لا تكسر عزيمة شعبنا وسيواجهها بكل الوسائل

في ظل انتهاكات واسعة للقانون الدولي.. تقرير لغوتيريش: السعودية مسؤولة عن 88% من الإعدامات خارج القانون في العالم

السويد..رئيسة الوزراء تستقيل بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية

سقوط أكثر من 20 قذيفة مدفعية في عمق مزارع شبعا لبنان