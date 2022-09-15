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طهران: ملتزمون بالتفاوض ولكن لا نبقى ننتظر عودة اميركا للاتفاق النووي

طهران: ملتزمون بالتفاوض ولكن لا نبقى ننتظر عودة اميركا للاتفاق النووي
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد متحدث وزارة الخارجية الايرانية، أن طهران تعمل بشكل متوازن وذكي وحيوي في تحقيق اهدافها الاستراتيجية بالسياسة الخارجية وتطوير علاقاتها الخارجية، وبالرغم من التزامها بعملية التفاوض ولكن لا تبقى تنتظر عودة اميركا الى التزاماتها في الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وكتب المتحدث " ناصر كنعاني" في تغريدة اليوم الخميس، عقب توقيع مذكرة الترتيبات لنيل ايران العضوية الدائمة بمنظمة شانغهاي للتعاون: إن زيارة الرئيس الايراني الى اوزبكستان بدعوة من نظيره الاوزبكي لاجراء لقاء ثنائي رسمي والمشاركة في قمة شانغهاي للتعاون وتوقيع مذكرة الترتيبات اللازمة لنيل ايران العضوية الدائمة في المنظمة، تشكل تحولا وخالدا آخر في تعزيز سياسة الجوار والتضامن والتلاقي الاقليمي وتعميق التوافق المتعدد الاطراف.

وأضاف أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية بمجال السياسة الخارجية وتطوير علاقاتها الخارجية تعمل بشكل حيوي وذكي ومتوازن وبالرغم من التزامها بمفاوضات رفع الحظر، لن تنتظر الاتفاق النووي وعودة اميركا الى التزاماتها بموجبه.

يذكر أن وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" قد وقع مساء أمس بروتوكول إلتزامات او ترتيبات انضمام ايران لمنظمة شانغهاي للتعاون.

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