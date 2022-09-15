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الداخلية العراقية تصدر توجيهات للقطعات المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية

الداخلية العراقية تصدر توجيهات للقطعات المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، توجيهات للقطعات المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية. 

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن "الحشود المليونية مستمرة بالتوجه من داخل وخارج البلاد لإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط استنفار أمني وخدمي كبير، وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي من داخل مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية أجرى سلسلة اجتماعات ولقاءات مع الجهات الأمنية والخدمية لتحديث الخطط المرسومة وتقديم التعليمات والتوجيهات اولاً بأول لإنجاح هذه المناسبة المباركة".

وأكد الغانمي، بحسب البيان، على "خدمة الزائرين ويجب أن تتواصل الجهود في هذا المجال، وتنسيق العمل بين جميع القطعات والدوائر والمؤسسات المكلفة بهذا الواجب".

وشدد على "ضرورة أن يكون قادة المحاور على رأس قطعاتهم الأمنية والتواصل الدائم فيما بين هذه القطعات، سواء داخل محافظة كربلاء المقدسة أم خارجها"، مؤكداً على "أهمية توفير الأجواء الآمنة والمناسبة في جميع الطرق التي يسلكها الزائرون وتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات".

وأجرى الغانمي سلسلة من الجولات التفقدية ضمن قاطع المسؤولية، ووجه بعدد من التعليمات التي من شأنها تذليل العقبات، فضلا عن إعطاء زخم للعمل الأمني والخدمي.

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