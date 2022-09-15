رئيسي: تطوير العلاقات مع آسيا الوسطى في سلم أولويات سياسة إيران الخارجية

العالم - إيران

وفي اليوم الثاني من زيارته لأوزبكستان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون، أكد الرئيس الإيراني خلال لقائة نظيره الطاجيكي إمامعلي رحمان اليوم الخميس على أن هناك أواصر ثقافية وحضارية كبيرة تربط دول المنطقة ببعضها البعض.

وأضاف أن إيران تواصل سياستها القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار مؤكدا أن ثمة طاقات كبيرة يمكن توظيفها لتمتين التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران ودوشنبه.

من جانبه أعرب الرئيس الطاجيكي خلال اللقاء عن ارتياحه لتوسيع العلاقات بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وأكد على عزم بلاده لتعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول القضايا الإقليمية والأمنية والمشاكل التي يعاني منها الشعب الأفغاني