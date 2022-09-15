الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هذا ما تفعله المحليات الصناعية بالقلب والأوعية الدموية

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

المحليات الصناعية، بدائل تستخدم في آلاف الأطعمة والمشروبات لتقليل كمية السكر والسعرات الحرارية المرتبطة بها مع الحفاظ على المذاق الحلو، لكن ما علاقتها بالأمراض.

العالم - خاص بالعالم

دراسة جديدة نشرت نتائجها مجلة 'بريتش ميديكل جورنال' أظهرت أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه المحليات وخصوصا (الأسبارتام والأسيسولفام- ك والسكرالوز) لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان وبأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت مديرة الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي ماتيلد توفير ومنسقة الدراسة:"هذه النتائج وتماشيا مع أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر هذا العام، لا تدعم استخدام المحليات كبدائل آمنة للسكر.

ولاستكشاف المخاطر المرتبطة بالأمراض استخدم الباحثون المنهجية عينها في بيانات الصحة واستهلاك المحليات لدى أكثر من مئة الف بالغ فرنسي شاركوا وخضعوا لدراسات صحية سابقة ضمن مجموعة نيوتري نت سانتيه. وبينت النتائج أن37 بالمئة من المشاركين استهلكوا المحليات بمتوسط فاق الإثنين والأربعين ميليغراما في اليوم.

وعلى مدى تسع سنوات من المتابعة سجلت نحو الف وخمسئة حالة قلبية وعائية من نوبات قلبية وذبحات صدرية ورأب في الأوعية الدموية أو سكتات دماغية.

وأكد أستاذ أمراض التمثيل الغذائي في جامعة غلاسكو نافيد ستار :"نتائج الدراسة تشير بقوة إلى وجود علاقة سببية بين المحليات وأمراض القلب والأوعية الدموية مع منهجية ليست قوية بما فيه الكفاية ما يتطلب المزيد من تجارب طويلة المدى وواسعة النطاق".

يذكر أن المخاوف الاولى بشأن التأثيرات الضارة المحتملة برزت عام 1879 منذ ظهور'السكرين' المحلي الصناعي الأول والذي كان يعرف باسم سكر الفقراء.

ويرى البعض أنه قد يكون أصبح من الصعب جدا في وقتنا الحالي تفادي المحليات الصناعية بشكل كامل، حيث تدخل في صناعة العديد من المنتجات: كالمشروبات والحلويات والوجبات الجاهزة وأنواع مختلفة من الكعك العلكة وحتى معاجين الأسنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الاستحمام بماء بارد قد يؤدي لنوبة قلبية لدى مرضى القلب

علامتان قد تنذران بقرب الجلطة الدماغية

غرام ملح يفرق بالنسبة لملايين النوبات القلبية!

دراسة: تغيير نمط الأكل سيقلص الوفيات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان... ناصر أبو حميد: أترك خلفي شعبًا عظيمًا لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المماطلة في ترسيم الحدود البحرية وخيارات المقاومة

بالفيديو.. حماس تطوي صفحة توتر مع سورية دام أكثر من عشر سنوات

الصحة الإيرانية: 15 وفاة و624 إصابة جديدة بكورونا

إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية

أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران