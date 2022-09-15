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مراسل العالم: زيارة الاربعين بلغت ذروتها بعدد الزائرين

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد فاضل البطاط مراسل العالم من مدينة كربلاء المقدسة أن زيارة الاربعين بلغت ذروتها بعدد الزائرين منوها ان زيارة الاربعين بلغت ذروتها بعدد الزائرين.

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى أن تعداد الزائرين وصل حتى الان بحسب احصاءات الحكومة المحلية الى أكثر من مليون زائر وهو ما أكدته الحكومة المحلية وكذلك هنالك اعداد من الزائرين الاجانب قد يصل عددهم لأكثر من 5 ملايين زائر.

ولفت مراسلنا الى أن معظم الزائرين أدى زيارة الاربعين وغادر المدينة المقدسة وبذلك نحن أمام مشهد وأمواج بشرية كما وصفتها الحكومة المحلية هي زيارة تعد الاكبر في التاريخ فهنالك مداخل بغداد وبابل النجف الاشرف مازالت تشهد توافد باعداد كبيرة من قبل الزوار الى المدينة المقدسة.

ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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