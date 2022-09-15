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مراسل العالم: الزوار العائدون من مراسم اربعينية الامام الحسين اشادوا بحسن العلاقة بين الشعبين العراقي والايراني

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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