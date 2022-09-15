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النظام البحريني يحرم المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من العلاج 

النظام البحريني يحرم المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من العلاج 
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت زوجة المحكوم عليه بالإعدام ضحية التعذيب المعتقل محمد رمضان «زينب محمد» أنه يعاني منذ أكثر من شهرين من انتفاخ في الرقبة، وقد قدم عدة طلبات لإدارة سجن جو لأخذه للعلاج لكن من دون جدوى.

العالم- البحرين

ونقلت عنه في سلسلة تغريداتٍ لها عبر حسابها على «تويتر»، تأكيده أن الورم يزداد، وبدأ يشعر بتنمل في الجهة اليسرى من وجهه، ولا يزال محرومًا من العلاج في ظل مماطلة إدارة السجن بنقله لإجراء الفحصات.

هذا وطلب عضو مجلس اللوردات «بول سكريڤن» من «اللورد طارق» وزير الدولة البريطاني مراسلة النظام الخليفي حول حرمان معتقل الرأي «محمد رمضان» من تلقي العلاج.

يذكر أن رمضان اعتُقل في العام 2014، وتعرض للتعذيب والتهديد من أجل انتزاع اعترافٍ منه، يفيد بتورطه المزعوم في تفجير عبوة ناسفة في بلدة الدير في فبراير/ شباط 2014، وحكم عليه بالإعدام، الذي أيدته محاكم النظام غير الشرعية يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020.

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النظام البحريني يحرم المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من العلاج 

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