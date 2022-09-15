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المقاومة هي النقطة الوحيدة التي تُنقذ لبنان إقتصاديا وماليا

المقاومة هي النقطة الوحيدة التي تُنقذ لبنان إقتصاديا وماليا
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

رأى مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله "علي ضعون أنّ "النقطة الوحيدة التي تُنقذ لبنان إقتصاديًا وماليًا وتجعله يحافظ على عزّته وكرامته وعلى حدوده البحرية والبرية وعلى قوته ومناعته هي "المقاومة وسلاحها".

العالم - لبنان

واضاف ضعون، خلال احتفالٍ أقامه حزب الله في قطاع الزهراني لاختتام الأنشطة الصيفية في القطاع، بحضور رئيس بلدية كوثرية السياد علي موسى، رئيس بلدية تفاحتا ابراهيم كوثراني ، مسؤول قطاع الزهراني حسن معتوق وشخصيات والعاملين في القطاع: "نحن بحمد الله تعالى في هذا الموقع القوي والمهم ".

وقال: "نحن أمام محطّات أساسية ورئيسة في موضوع الترسيم وموقف حزب الله واضح ونهار السبت سيتحدث الأمين العام السيد حسن نصر الله عن هذا الموضوع ".

ورأى ضعون أنّ "الإسرائيلي محرَج كما الأميركي الذي يعاني من أزمات متعددة في بلاده من الطاقة الى الحرب الروسية الأوكرانية كما الوضع الإقتصادي الصعب وصولًا إلى ملف الغاز الذي تأثرت به أوروبا ".

وفي الختام توجّه ضعون بالشّكر لكلّ العاملين على كلّ جهودهم في إنجاح الأنشطة وتقديم ما أمكن خدمةً للناس .

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