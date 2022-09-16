بالصور.. غابة كلستان الايرانية من المحميات الطبيعية العالمية الفريدة!

العالم - إيران

وتعتبر غابة كلستان محمية طبيعية‌ للثديات‌ الوحشية‌ والطيور، ومناظرها الطبيعية‌ الخلابة‌ والرائعة‌ تجعلها مركزا حيويا للسياح‌ ومركز للدراسات‌ العلمية‌ حيث‌ تجذب‌ سنويا 130 ألف‌ محققا وطالبا جامعيا.

وتحظى غابة كلستان بمكانة فريدة بين المحميات الدولية في العالم، وذلك بسبب موقعها الخاص وظروفها الجغرافية والإقليمية، وتعد من أكثر الغابات الوطنية قِدما وعراقة، وتوجد فيها ظباء ذات قرون جميلة أشبه بأغصان الأشجار المتداخلة وتعد وحدها بيئة طبيعية متكاملة لاحتوائها على أنواع مختلفة من النباتات والأعشاب والطيور والثديات.