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بالصور.. غابة كلستان الايرانية من المحميات الطبيعية العالمية الفريدة!

بالصور.. غابة كلستان الايرانية من المحميات الطبيعية العالمية الفريدة!
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

تقع غابة كلستان الوطنية الايرانية في‌ شرق‌ سلسلة‌ جبال البرز ‌ شمال‌ شرقي‌ إيران، حيث تبلغ مساحتها 92 هكتارا، وتتميز هذه‌ المنطقة‌ بتنوع‌ نباتاتها وصخورها الرسوبية‌ المرتفعة‌ وتلالها، وأشجارها كالتين‌ والتوت‌ والبلح‌ والموز والبلوط‌.

العالم - إيران

وتعتبر غابة كلستان محمية طبيعية‌ للثديات‌ الوحشية‌ والطيور، ومناظرها الطبيعية‌ الخلابة‌ والرائعة‌ تجعلها مركزا حيويا للسياح‌ ومركز للدراسات‌ العلمية‌ حيث‌ تجذب‌ سنويا 130 ألف‌ محققا وطالبا جامعيا.

وتحظى غابة كلستان بمكانة فريدة بين المحميات الدولية في العالم، وذلك بسبب موقعها الخاص وظروفها الجغرافية والإقليمية، وتعد من أكثر الغابات الوطنية قِدما وعراقة، وتوجد فيها ظباء ذات قرون جميلة أشبه بأغصان الأشجار المتداخلة وتعد وحدها بيئة طبيعية متكاملة لاحتوائها على أنواع مختلفة من النباتات والأعشاب والطيور والثديات.

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بالصور.. غابة كلستان الايرانية من المحميات الطبيعية العالمية الفريدة!

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