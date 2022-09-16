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الناطق باسم القائد العام العراقي:

مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً بينهم 5 ملايين من الأجانب

مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً بينهم 5 ملايين من الأجانب
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً بينهم 5 ملايين من الأجانب.

العالم - العراق

وقال رسول في تسجيل صوتي، انه :"لاول مرة تكون اعداد هائلة من الزائرين سواء من الاجانب او العراقيين حيث وصل مجموع زائري الأربعينية إلى 20 مليوناً بينهم 5 ملايين من الأجانب".

واضاف: "تميزت هذه الخطة بسلاسة عالية باشراف مباشر من وزير الداخلية، كما وصلت اعداد كبيرة من قطعات الجيش والشرطة الى مدينة كربلاء المقدسة لتامين سلامة وصول الزائرين اضافة الى جهد جوي على مدار 24 ساعة لتأمين المدينة ومقترباتها".

وتابع رسول، ان "الخطة تميزت بسلاسة حركة الاليات والعجلات والزائرين الراجلة"، مشيرا الى "جهود كبيرة متمثلة بالتنسيق العالي مابين جميع القطعات والحكومة المحلية في كربلاء والعتبيتين المقدستين الحسينة والعباسية والخدمة".

واشار الى، ان "القطعات الأمنية والعسكرية ستبقى متواجدة في كربلاء المقدسة حتى عودة الزائرين".

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