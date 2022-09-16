شاهد.. حسن الضيافة والكرم لزوار الأربعين في العراق

العالم - خاص بالعالم

مسيرة الأربعين… والمقصد زيارة الإمام الحسين الشهيد بالمناسبة …أفواجٌ من الزوار ترسم مشهدا قل نظيره في العالم…فذكرى أربعينية الحسين عليه السلام تسجل أكبر تجمع يحضره الزوار من مختلف بقاع العالم…. كل الأمكنة والممرات إلى كربلاء معطرة بذكر الحسين الشهيد …ويزينها كرم العراقيين… فقد أخذوا على عاتقهم إكرام الضيوف عاشقي الحسين عليه السلام… كل ما يحتاجه الزائر معروض في الطرقات دون مقابل…

هنا ترى العراقيين يلحون في تقديم خدماتهم للزائرين… فيرسم المشهد هنا صورة من التلاحم بين المسلمين / خدماتٌ لا تنقطع على طول اليوم ومدار الساعة … لا نقص فيما يحتاجه الزائرون من طعام وشراب .. وعن الإقامة والمبيت فلا حديث في هذه المسيرة عن المكان …فمنازل العراقيين تحولت الى مراكز لاستقبال الزوار وتقديم ما يحتاحونه من خدمات…. فعلى طول الطريق الى كربلاء المقدسة انتشرت مواكب حسينيةٌ حاضرة بكل طاقتها لخدمة الزوار.

أمنيا… لا خوف على الزائرين فالجهات المعنية تسعى جاهدة لتوفير الأمن للزوار…ففي المسارات والطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة تجد أن الأوضاع على أفضل ما يرام، وترى المواكب تقدم ما بوسعها،

خدماتٌ لايريد صاحبها منها إلا التقرب لله تعالى…. وتعبر عن الود والمحبة التي تجمع عشاق الامام الحسين عليه السلام.