الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هي أسباب الكوابيس الليلية؟

ما هي أسباب الكوابيس الليلية؟
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة تاتيانا شانتور، أخصائية علم النفس، أن الكوابيس الليلية قد تشير إلى عدوان مكبوت أو اكتئاب.

العالم-الصحة

وتشير الدكتورة، إلى أنه في هذه الحالة من الضروري البحث وتحديد المسبب لهذا العدوان، ومن ثم الطريقة للتخلص منه. كما أن الكوابيس الليلية يمكن ان يصاحبها الاكتئاب.

وتضيف موضحة، تتأثر نوعية النوم بصورة أساسية من المشاعر العاطفية السلبية. كما يحصل أحيانا في جو العمل.

وتقول، "أو أن الشخص لا يحب ما يفعله. لذلك يكون في حالة توتر نفسي دائم. ويمكن للتوتر النفسي مثل العصاب، أن يؤدي إلى رؤية أحلام مزعجة. وهذه عملية طبيعية، وكقاعدة، عند زوال مصدر المشاعر السلبية تزول معها الكواكبيس أيضا".

وتشير إلى أن سبب الكوابيس قد يكون الشعور بالذنب أو سوء العلاقات العائلية. ووفقا لها، يؤدي سوء العلاقات العائلية والمشاجرات وسوء التفاهم إلى اضطراب النوم. كما قد يكون سبب الكوابيس ارتفاع درجة الحرارة في غرفة النوم وعدم تهويتها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الكوابيس في الستينات من العمر قد تكون تحذيرا عن مرض مزمن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن.. ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13شخصا

بابا الفاتيكان: الغرب يسير في طريق الخطأ خاصة في تعامله مع الصين وروسيا

الجهاد الاسلامي: ذكرى مجزرة 'صبرا وشاتيلا' شاهد حي على الإرهاب الصهيوني

احتجاجا على قتل الاحتلال لأطفال فلسطين في غزة.... 'حماس' تشيد برفض الرئيس التشيلي قبول أوراق اعتماد سفير الاحتلال

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ما هي أسباب الكوابيس الليلية؟