شاهد.. رصد حوت نافق على شاطئ سيلين في قطر

العالم-قطر

ونشرت الوزارة، في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، مقطع فيديو قالت إنه يوثق رصد الحوت النافق، إذ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات له.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر: "رصدت فرق المراقبة البيئية التابعة لوزارة البيئة والتغيير المناخي، صباح اليوم، حوتاً نافقاً بمنطقة سيلين، إذ قام فريق مختص من الوزارة بالتعامل مع الوضع وأخذ العينات والقياسات لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة".

ويتجمع كل عام المئات من أسماك القرش في المياه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر في الأشهر من إبريل/نيسان إلى سبتمبر/ايلول. وتجذب هذه المنطقة العديد من هذا النوع بسبب نظامها البيئي، إذ يتراوح متوسط درجة حرارة مياه البحر في الخليج الفارسي بين 32 و34 درجة خلال أشهر الصيف.

وكشفت دراسة بحثية، نشرت في وقت سابق، عن وجود نحو 600 من حوت القرش النادر في شواطئ قطر، وصنّفت الدراسة التجمع بأنه الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

ويطلق الصيادون المحليون على حوت القرش اسم "النهم"، وينتشر عند شواطئ قطر الشمالية بالقرب من حقل شاهين النفطي المعروف. ويبعد حقل شاهين البحري قرابة 90 كيلومتراً شمال غرب الشواطئ القطرية.

ويُعد حوت القرش أكبر حيوانٍ في العالم لا ينتمي إلى الحيتان، حيثُ يُقدر متوسط حجم الفرد البالغ بحوالى 9.8 أمتار ويزن 9 أطنان.