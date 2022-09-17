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أذربيجان... 79 عسكري قتل في المعارك الأخيرة مع أرمينيا

أذربيجان... 79 عسكري قتل في المعارك الأخيرة مع أرمينيا
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية قائمة بأسماء 79 من جنودها الذين لقوا حتفهم إثر المعارك الحدودية مع أرمينيا في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.

العالم - اوروبا

وتضم القائمة أسماء 14 ضابطا و 22 ضابط صف ورقيبا و43 جنديا.

وفي وقت سابق، أفيد بمقتل 77 عسكريا أذربيجانيا نتيجة الاشتباكات الأخيرة مع القوات المسلحة الأرمينية عند حدود البلدين.

وانتهت الاشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مساء يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري.

من جهته وصل فريق عمل "المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي" مساء الخميس الماضي إلى يريفان. وهدفه بحسب وزارة دفاع أرمينيا هو القيام بمهمة مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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