السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

انقطاع شبه كامل للكهرباء في عدن

انقطاع شبه كامل للكهرباء في عدن
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة عدن، اليوم السبت، انقطاعاً شبه كامل للتيار الكهربائي، تزامنا مع خروج شركات الطاقة المشتراة عن الخدمة.

العالم- اليمن

وقالت مصادر محلية إن كبرى شركات الطاقة المشتراة أعلنت خروجها عن الخدمة بشكل نهائي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن غالبية مديريات المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الشركة التي تزود المدينة بنحو 30 ميجا وات، أرجعت سبب إيقاف الكهرباء، إلى استمرار مماطلة حكومة المرتزقة في الإيفاء بما عليها من التزامات مالية متراكمة منذ أكثر من عامين.

وكانت أطلقت شركات الطاقة المشتراة في مدينة عدن، نداء استغاثة بسرعة تزويدها بالوقود اللازم لاستمرار تشغيل محطات التوليد، تزامنا مع رفض حكومة المرتزقة، سداد مستحقاتها المالية.

وأثار انقطاع التيار الكهربائي، حالة من السخط والغضب أوساط المواطنين، في ظل مخاوف من تفاقم معاناتهم مع ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المدينة الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: معدلات الجوع ارتفعت 10 أضعاف في اليمن

اليمن.. الكشف عن اسباب تفجيرات العند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-09-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-09-2022

المصارع الإيراني "کامران قاسم بور" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

رواد فضاء 'شنتشو-14' الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة

رتل أميركي من 100 شاحنة يخترق الحدود العراقية نحو حقول النفط السورية

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين وأراضيهم شرق غزة