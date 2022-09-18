بعد ان صفع الاحتلال.. رواد التواصل يشيدون بالرئيس التشيلي

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سبب رفض الرئيس التشيلي اوراق اعتماد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي، هو قتل الكيان للأطفال في قطاع غزة.

فيما قال موقع عبري إن السفير الجديد جيل أرتزيلي وصل إلى الموقع المخصص لمراسم اعتماده لكن السلطات التشيلية أبلغته أن الحفل لن يقام بسبب قتل كيانه للأطفال في غزة. واعتبر الموقع أن الحادثة انتهاك خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بتوتير العلاقات بين الجانبين.

واشاد رواد التواصل الاجتماعي بالرئيس التيشيلي حيث كتب الإعلامي عبدالباري عطوان قائلا حول هذا الموضوع: "بوريك رئيس تشيلي يلغي حفل تسلم اوراق السفير الاسرائيلي في الدقيقة الاخيرة وبعد وصوله الى القصر الرئاسي بسبب تلقي الرئيس تقريرًا عن قتل الجيش طفلًا فلسطينيا عمره15عاما بالضفة وطلب من السفير المغادرة فورا..هل يفعلها رئيس أو ملك عربي؟ زمن الرجال والكرامة واللا بهذا الزمن الرديء".



وكتب الصويري حول هذا الموضوع: "هناك دول غير مسلمة تقول كلمة حق لها قيمة وهناك دول مسلمة تسكت عن كلمة الحق لئيمة".



وعلق محمد بشأن هذا الموضوع: "إن هذا الموقف هو عبارة عن صفعة لكل مطبع خبيث، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".