الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

بعد ان صفع الاحتلال.. رواد التواصل يشيدون بالرئيس التشيلي

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع رفض الرئيس التشيلي "غابرييل بوريك" قبول أوراق اعتماد سفير الكيان الإسرائيلي الجديد في بلاده.

العالم - هاشتاغ

سبب رفض الرئيس التشيلي اوراق اعتماد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي، هو قتل الكيان للأطفال في قطاع غزة.

فيما قال موقع عبري إن السفير الجديد جيل أرتزيلي وصل إلى الموقع المخصص لمراسم اعتماده لكن السلطات التشيلية أبلغته أن الحفل لن يقام بسبب قتل كيانه للأطفال في غزة. واعتبر الموقع أن الحادثة انتهاك خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بتوتير العلاقات بين الجانبين.

واشاد رواد التواصل الاجتماعي بالرئيس التيشيلي حيث كتب الإعلامي عبدالباري عطوان قائلا حول هذا الموضوع: "بوريك رئيس تشيلي يلغي حفل تسلم اوراق السفير الاسرائيلي في الدقيقة الاخيرة وبعد وصوله الى القصر الرئاسي بسبب تلقي الرئيس تقريرًا عن قتل الجيش طفلًا فلسطينيا عمره15عاما بالضفة وطلب من السفير المغادرة فورا..هل يفعلها رئيس أو ملك عربي؟ زمن الرجال والكرامة واللا بهذا الزمن الرديء".

وكتب الصويري حول هذا الموضوع: "هناك دول غير مسلمة تقول كلمة حق لها قيمة وهناك دول مسلمة تسكت عن كلمة الحق لئيمة".

وعلق محمد بشأن هذا الموضوع: "إن هذا الموقف هو عبارة عن صفعة لكل مطبع خبيث، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".

روابط ذات صلة

الرئيس التشيلي يمرغ أنف المطبعين في التراب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لما يصر الأمريكيون على ان روسيا ستستخدم السلاح النووي في أوكرانيا؟!

تعديلات دستورية جديدة في كازاخستان منها تغيير اسم "العاصمة"

إستعادة خط الطاقة الرئيسي في "محطة زابوريجيا النووية" بعد أسبوعين من تعطله

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

احتجاجات في لندن على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة

روسيا تدعم سفنها الحربية بمنظومات صاروخية جديدة متطورة