أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

ابتكار ..

القائد .. مراسم الأربعين جرت هذا العام بعظمة أكبر من كل الأعوام السابقة

ايران ..

رئيس الجمهورية يؤكد بقمة منظمة شنغهاي فشل مخطط فرض عزلة على إيران

اطلاعات..

رئيس الجمهورية .. مسؤولية إتخاذ قرار نهائي بشأن الإتفاق النووي تقع على عاتق واشنطن

ارمان ملي ..

السيد حسن نصر الله .. صواريخنا موجهة نحو حقل كاريش الغازي

ارمان امروز ..

غارة صهيونية على منطقة قريبة من مطار دمشق تؤدي لمصرع خمسة جنود سوريين

جوان ..

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يستبعد وجود أية نهاية قريبة للحرب

جمهوري اسلامي ..

بوتين يبدي إستعداد موسكو لإنهاء الحرب بشروط , وبايدن يحذره من إستخدام السلاح النووي

- خراسان ..

جمهوريتا قرغيزيا وطاجيكستان تستأنفان إشتباكاتهما الحدودية وسقوط عشرات القتلى والجرحى

عصر ايرانيان ..

الوزير الأول في ويلز لا يستبعد إحتمال تفكك بريطانيا بإنفصال أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية

قدس..

الرئيس التشيلي يرفض تسلم أوراق إعتماد سفير الكيان الصهيوني تعاطفا مع الشعب الفلسطيني

كيهان ..

إثنتان وعشرون عملية مقاومة ضد الإحتلال الصهيوني بالضفة الغربية بأربع وعشرين ساعة

مردم سالاري ..

إيران تؤكد رفضها لأية محاولات لتغيير الحدود المعترف بها دوليا لبلدان منطقة القوقاز

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

sd

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( العضوية بمنظمة شنغهاي ضربة للحظر الأمريكي).. انضمام ايران لمنظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل ودائم , نقلة نوعية بالغة الاهمية في العلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدان العالم , وخطوة بالغة الاهمية لتوطيد جسور العلاقات مع البلدان الاسيوية في المنطقة كباكستان واوزبكستان وقرقيزيا وطاجكستان وبالطبع مع الصين وروسيا والهند بشكل خاص . ( إن عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ضربة موجعة إن لم نقل قاصمة للحظر الأمريكي ) فهذا التطور يعني ببساطة توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلدان تضم نصف سكان الكرة الارضية بعيدا عن اية تاثيرات وضغوط امريكية وغربية .

سياست امروز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( بيلوسي وتأجيج النار من تايوان للقوقاز ).. زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي برفقة نائبين من اصول ارمينية لجمهورية ارمينيا في ظل الاجواء الساخنة بين هذه الجمهورية وجارتها اذربيجان تطرح تساؤلات جديد عن اهدافها . ( بيلوسي كادت قبل أسابيع أن تتسبب بإندلاع حرب بين أمريكا والصين بإصرارها على زيارة تايبه رغم تحذيرات بكين ) وبالطبع خطر اجواء التصعيد حول تايوان ما زال مطروحا تماما منذ زيارة بيلوسي. وفي كل الاحوال زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي لارمينيا من المستبعد تماما ان ترتبط بمبادرة لحل المشاكل العالقة بين باكو وايراوان , وهناك مخاوف من وجود سيناريو امريكي من وراء هذه الزيارة لتأجيج نيران الاشتباكات بين الطرفين لتفجير ازمة واسعة بمنطقة القوقاز برمتها وربما لتوريط روسيا وقوى اخرى ليست صديقة لامريكا .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( أردوغان يبدي إستعداده للإلتقاء بالأسد ) . تقول محافل اعلامية بانقرة ان الرئيس التركي عبر عن رغبته في الالتقاء بنظيره السوري خلال اجتماع لكبار المسؤولين بحزب العدالة والتنمية الحاكم .وحسب هذه المحافل سبق وان ابدى اردوغان رغبته في تطبيع العلاقات مع سوريا. ( إن دمشق إشترطت خروج القوات التركية من الأراضي السورية ووقف أنقرة دعمها للجماعات المسلحة المناهضة للشرعية قبل أي تطبيع ) . وفي تطور اخر اتهمت دمشق تركيا والجماعات المسلحة التي تدعمها بارتكاب جرائم بحق البشرية بقطع المياه عن مناطق في شرق وشمال شرق سوريا .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أهداف إنتخابية وراء التحركات الصهيونية الأخيرة )... الكيان الصهيوني يستعد لخوض انتخابات برلمانية مبكرة وفي الوقت الذي تحتدم في اجواء الصراع السياسي . في هذا الخضم تحاول حكومة يائير لابيد الحصول على ورقة رابحة ما تعزز موقفها مقابل المعارضة التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو . ( إن الكيان الصهيوني صعد غاراته على سوريا مؤخرا كما صعد إجراءاته القمعية بالضفة ويقوم بمناورات عسكرية واسعة بنفس الوقت) وكل ذلك يحمل معه مؤشرات واضحة بان لابيد يحاول اعطاء انطباع كاذب للناخبين بانه افضل من يستطيع مواجهة التحديات المتعددة الجوانب , الا ان ما يحدث في الضفة قد يقلب الطاولة على لابيد والكيان الصهيوني برمته, فالضفة الغربية تغلي بالفعل والانتفاضة المسلحة باتت وشيكة جدا .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها(طرد المناهضين للأسد من تركيا).. يبدو وحسب محافل صحفية تركية ان .. ( تركيا حددت مهلة تنتهي نهاية هذا العام لعناصر المعارضة السورية لوقف نشاطاتها والخروج من الأراضي التركية ) وذلك في اول مؤشر على رغبة انقرة بتطبيع علاقاتها مع دمشق . ان مثل هذه الخطوة ايجابية وبناءة بالتاكيد لكنها قد لاتكفي بمفردها لايجاد ارضية صلبة لاستئناف وتطبيع العلاقات مع سوريا بعد اكثر من عشرة اعوام من التدخلات العسكرية التركية المباشرة في سوريا وغير المباشرة عبر الجماعات المسلحة والدعوة لاسقاط الشرعية بدمشق . ان خروج القوات التركية بالكامل من الاراضي السورية ووقف الدعم التركي للجماعات المسلحة المناهضة لنظام الاسد بسوريا امر ضروري لاعادة الثقة اللازمة لتطبيع العلاقات بين البلدين .

ابتكار ..

كتبت صحيفة ابتكار في تقريرها, صحف امريكية تتحدث عن (إفتقار بايدن للأهلية والكفاءة ) ..ترى محافل صحفية امريكية ان الرئيس الامريكي فشل في كل الاصعدة وفي كونه رئيسا مقتدرا مؤهل لقيادة امريكا ولحل مشاكلها وازماتها . ( صحيفة الواشنطن بوست قالت إن سياسات بايدن في مجال الطاقة والهجرة والضرائب والمناخ أثبتت فشلها الذريع) . وحسب الواشنطن بوست ايضا , بايدن يناهز الثمانين عاما الان وهو بهذه الحالة الصحية المهزوزة الواضحة وعدم ثبات تصرفاته , فكيف به بعد اعوام حيث يخطط للترشيح لولاية ثانية , الامر سيكون كارثة حقيقية لامريكا عندها .