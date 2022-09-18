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شاهد.. زوار أجانب يروون تجارب جميلة من کرم العراقيين

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

استقبل العراقيون الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى الأربعين بمواكب لبّت احتياجاتهم، وإضافة الى الخدمات التي تم تقديمها، قام العراقيون بفتح أبواب منازلهم لاستقبال الزوار الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لإحياء المناسبة.

العالم - مراسلون

لذلك الطريق حكاية؛ حكاية خطها العراقيون بالعشق الحسيني ولكن أي عشق ذاك الذي يجعل العائلات العراقية تفتح قلوبها قبل بيوتها لاستقبال الزوار؟

وقالت زائرة ايرانية لقناة العالم:"الضيافة كانت رائعة جداً".

وقالت زائرة اوروبية:"لا أستطيع ان أصف كرم العراقيين، فعلی طول طريق المشاية نصبت المواكب لتقديم الخدمات والمبيت، يقدمون الوجبات مجاناً، وخصصوا أماكن للمبيت. المسافة بين كل عمود خمسين كيلومتراً، لكنني لم أشعر بالتعب في هذا الطريق وذلك بسبب طيبة وكرم العراقيين. في الحقيقة لم نشهد كرماً بهذا الشكل من قبل".

ملايين الناس من كل بقاع الارض علی اختلاف جنسياتهم واعراقهم واعمارهم وألوانهم يحظون بكرم وضيافة اصحاب المواكب الذين انتشروا علی خارطة بلاد الرافدين المضيافة.

وقالة زائرة هندية لقناة العالم:"ضيافة العراقيين لاتحصی ولاتوصف، انا احترم الشعب العراقي، تقديم الخدمات كان رائعاً، فهم يقدمون الطعام والشاي والشراب علی مدار الساعة ويقومون بتدليك أقدام الزاور، شكراً لهم علی حسن الضيافة".

وقالت زائرة لبنانية:" لم أر في حياتي هذا الحد من الكرم، حيث كل مكان، اكل وشرب؛ والناس يتوسلون بك لتأخدي منهم الطعام او ان تكوني ضيفة لديهم، وكان هذا احلی شيء رأيته بحياتي".

انهم أكبر من أي تحدي فنجدهم في كل زيارة وبالخصوص المليونية في زيارة أربعينية الإمام الحسين {ع} يستعدون لها على مدار العام، متحدين جميع الظروف سواء كانت أمنية او اقتصادية او غير ذلك ويعملون على توفير جميع ما يحتاجه الزائر من نقطة انطلاقه وحتى عودته.

قد آن الاوان أن يسحب خدام زوار الامام الحسين عليه السلام البساط من تحت أقدام حاتم الطائي وكل من اشتهر عبر التاريخ بالكرم والضيافة، فكرم حاتم الطائي يتواری امام كرم وضيافة العراقيين لزوار الحسين عليه السلام.

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