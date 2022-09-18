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عمدة طهران يشكر العراق شعبا وحكومة ومرجعية على حسن الضيافة لزوار الاربعين

عمدة طهران يشكر العراق شعبا وحكومة ومرجعية على حسن الضيافة لزوار الاربعين
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعرب عمدة طهران "علي رضا زاكاني" عن شكره للشعب العراقي النبيل والمعنيين العراقيين على حسن الضيافة و الإجراءات الأربعينية.

العالم- ايران

وقال زاكاني في بيان: اشكر الشعب العراقي النبيل والمرجعية الدينية البصیرة والجهات المعنية العراقية الخدومة باعتبارهم المضيفين الرئيسيين لهذا الحدث العالمي.

وثمن حسن الضيافة والتخطيط المتواصل والشامل لاصحاب المواكب العراقية والشعب المدرك العاشق لهذا البلد العظيم والجهات المعنية لا سيما محافظي النجف الاشرف والكربلاء المقدسة والحشد الشعبي الجبار والمرجعية الدينية العراقية.

قائلا: كلهم -حفظهم الله- مهّدوا الطريق لكي يتم هذه المسيرة الكبرى بالاجواء الحسینية الطيبة. اشكر جميع الاعزاء وجزاهم الله خير الجزاء بفضله وكرمه.

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