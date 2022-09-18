الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

افاد التلفزيون السوري انه تم استهداف القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بعدة صواريخ وتصاعد النيران وأعمدة الدخان منها

العالم - سوريا

هذا وذكرت وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، انه وقع هجوم صاروخي هو الأعنف من نوعه، استهدف أكبر قاعدة للاحتلال الأمريكي الموجود في أحد أضخم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد.

وأشارت، نقلا عن مصدر محلي، بأن الهجوم الصاروخي استهدف القـاعدة الأمريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفـجارات داخل القـاعدة الأمريكية التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي ويعتبر الهجوم الذي وقع مساء اليوم هو الأعنف.

"أصوات انفجارات من داخل المدينة السكنية سمعت، مساء اليوم، بعد سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة حقل العمر النفطي أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور".

وتابع المصدر: "كما تبع الانفجارات تصاعد لألسنة اللهب والدخان من داخل الحقل ودخول سيارات الإسعاف إلى الحقل وقامت قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير طيرانها الحربي والاستطلاعي فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة ولا أنباء عن إصابات بين جنود الاحتلال الأمريكي المقيمين في المدينة السكنية.

روابط ذات صلة

هجوم صاروخي على قاعدة للاحتلال الاميركي شرقي سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. اللجنة العليا تقر خطة حكومة الانقاذ للاحتفال بثورة الـ21 من سبتمبر

شاهد بالفيديو.. اقبال واسع علی انتخابات المجالس المحلية في سوريا

بالفيديو.. المصارع الإيراني "رحمان عموزاد" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

زعيمة اليمين الفرنسي:"مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا "خطأ جيوسياسي"

الدول الممولة لـ"الائتلاف السوري" المعارض تتوقف عن دفع مصاريفه

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا