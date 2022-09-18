استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا

العالم - سوريا

هذا وذكرت وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، انه وقع هجوم صاروخي هو الأعنف من نوعه، استهدف أكبر قاعدة للاحتلال الأمريكي الموجود في أحد أضخم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد.

وأشارت، نقلا عن مصدر محلي، بأن الهجوم الصاروخي استهدف القـاعدة الأمريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفـجارات داخل القـاعدة الأمريكية التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي ويعتبر الهجوم الذي وقع مساء اليوم هو الأعنف.

"أصوات انفجارات من داخل المدينة السكنية سمعت، مساء اليوم، بعد سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة حقل العمر النفطي أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور".

وتابع المصدر: "كما تبع الانفجارات تصاعد لألسنة اللهب والدخان من داخل الحقل ودخول سيارات الإسعاف إلى الحقل وقامت قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير طيرانها الحربي والاستطلاعي فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة ولا أنباء عن إصابات بين جنود الاحتلال الأمريكي المقيمين في المدينة السكنية.