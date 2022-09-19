بيلوسي تهاجم اذربيجان وتركيا من العاصمة الأرمينية

العالم - الامریکیتان

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأرمينية يريفان، "ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس" الأميركي، معتبرة أنها تهدد "احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر".

وأضافت أن "أرمينيا لديها أهمية خاصة بالنسبة إلينا".

وأكد رئيس البرلمان الأرميني آلين سيمونيان خلال المؤتمر الصحافي مع بيلوسي، أن الاشتباكات انتهت.

وذكرت الخدمة الصحفية للسفارة الأميركية: "ناقشت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ووفد من أعضاء الكونغرس في اجتماع مع رئيس وزراء أرمينيا التعاون الأرميني الأمريكي وقضايا أخرى ذات أولوية. على وجه الخصوص، تمت مناقشة الالتزام المشترك بتعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة".

وفقا للخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، أشاد باشينيان في اجتماع مع بيلوسي بما وصفه بالموقف الواضح للولايات المتحدة "تجاه عدوان أذربيجان".

وقال " بالنسبة لنا من المهم جدا وجود تقييمات واضحة للحكومة الأمريكية... نأمل في مساعدة الولايات المتحدة".

وقالت بيلوسي "في الكونغرس، نحمّل تركيا وأذربيجان مسؤولية النزاع حول ناغورني قره باغ".

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى أرمينيا السبت في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام.