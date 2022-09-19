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عاصفة استوائية تضرب اليابان تتسبب بقطع الكهرباء

عاصفة استوائية تضرب اليابان تتسبب بقطع الكهرباء
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

ضربت عاصفة استوائية جنوب غرب اليابان مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورياح، اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة العشرات، كما انحرفت شمالا نحو طوكيو.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت "أسوشيتد برس" إن الشوارع السكنية غمرت بالمياه الموحلة القادمة من الأنهار، وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المنازل بعد أن ضرب إعصار نانمادول منطقة كيوشو.

وكان نانمادول يحمل رياحا مستدامة بلغت سرعتها 108 كيلومترات في الساعة، وعواصف تصل إلى 162 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأمضى عشرات الآلاف من الأشخاص الليل في صالات للألعاب الرياضية وغيرها من المرافق بعد تنفيذ إخلاء احترازي للمنازل المعرضة للخطر، فيما أفادت تقارير إعلامية يابانية بأن أكثر من 60 شخصًا أصيبوا بجروح، من بينهم من سقطوا تحت المطر أو أصيبوا بشظايا زجاج.

وحطمت الرياح العاتية اللافتات، وأسقطت رافعة بناء وتحطمت نافذة في صالون باتشينكو في مدينة كاجوشيما، جنوب غربي اليابان.

في السياق ذاته، عطلت القطارات السريعة وشركات الطيران خدماتها، كما صدرت تحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات الأنهار، كما أغلقت سلاسل المتاجر الصغيرة وخدمات التوصيل مؤقتًا في جنوب غرب اليابان، بينما تم إغلاق بعض الطرق السريعة وواجه الناس بعض المشكلات في اتصالات الهواتف المحمولة.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة في مسارها الشمالي الشرقي فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة فوق المنطقة التي تشمل مدينتي أوساكا وكيوتو، قبل أن تتحرك فوق طوكيو يوم الثلاثاء ثم باتجاه شمال شرق اليابان.

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