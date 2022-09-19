اليمن.. خروقات العدوان خلال الهدنة بلغت 14421

العالم-اليمن

أكد المركز خلال مؤتمر صحفي لإصدار تقرير عن الهدنة المؤقتة وخروقات العدوان خلال 160 يوما، أن دول العدوان لم تلتزم بالسماح لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وسمحت فقط بدخول 37 من أصل 54 سفينة.

وأشار إلى أن عدد الرحلات من وإلى مطار صنعاء بلغت 42 من أصل 48 رحلة مع إلغاء الرحلات من وإلى مطار القاهرة.

ولفت التقرير إلى أن صنعاء قدمت مبادرة أحادية بشأن فتح طريق الخمسين - الستين في تعز قابلها تعنت من الطرف الآخر.

وقال المركز اليمني لحقوق الإنسان إن "الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للهدنة أظهرت عدم قدرتها في إلزام دول العدوان ومرتزقتهم بتنفيذ فتح الطرقات"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي يشارك في المغالطات التي يروج لها إعلام العدوان حول مزاعم حصار تعز.