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هيئة النزاهة بالعراق تعلن رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب

هيئة النزاهة بالعراق تعلن رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، عن صدور قرارٍ برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحاليَّة، بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام.

العالم - العراق

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان لها ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الحصانة عن عضوٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة".

وأضافت، إنَّ "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقيِّ الصادر عن وزارة الصحَّة، المُتضمِّن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها".

وأوضحت، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

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