مجمع الجنسيات وطمس الهوية

العالم – حديث البحرين

ويسلط برنامج حديث البحرين الضوء على البحرينيين الذين يتحولون يوما بعد يوم الى أقلية في بلادهم يرون مجمعا من الجنسيات على أرض بلادهم ومعظم افراد هذا المجمع يجهلون اللغات العربية ولا يعرفون من البحرين سوى الوظيفة والمسكن والمزايا التي حرمت على المواطن أو حصل عليها بالتنقيط وبشق الأنفس.

وتطرق البرنامج الى قيام النظام في الفترة الأخيرة بالعمل على تغيير هوية العاصمة بتهويد أحد أحيائها وتجنيس صهاينة وتقول المعارضة البحرينية ان عملية التجنيس بهذه الوتيرة تسمى في الاعراف الدولية ابادة جماعية للسكان الاصليين الذين هم ليسوا شعية وحسب انما شيعة وسنة أيضا.

وناقش البرنامج موضوع التجنيس السياسي في البحرين الذي احدث خللا سكانيا كبيرا اذ يعمل النظام على تفريغ البلاد من سكانها الاصليين واحلال شعوب متعددة الجنسيات مكانهم. حيث ينص قانون الجنسية في البحرين لعام 1965 على امكانية الحصول على الجنسية البحرينية بعد الاقامة في البلاد لمدة 15 عاما بالنسبة للعرب و25 عاما لغير العرب غير ان هنالك استثناء حيث اعطى الدستولر الملك حق منح الجنسية لمن يأمر بمنحها له الا أن الاستثناء اصبح قاعدة بعد منح الملك الجنسية لآلاف الأجانب من الطائفة السنية.

وحول ما تعيشه البحرين في أعلى مراحل التجنيس السياسي أكد الاعلامي البحريني جواد عبد الوهاب من العاصمة البريطانية لندن ان هذه العملية مرتبة حيث تتخذ السلطة البحرينية منها استراتيجية مفادها انها تريد تحويل البحرين الى مجموعة أقليات وليس الهدف طائفي اي تغليب طائفة على طائفة كما يقال في الاعلام في انها تريد ان تلعب على وتر الطائفية في هذا المجال وانما خلق أقليات متباينة متنافسة واذا أمكن متصارعة ويكون آل خليفة في البحرين هم الحكم الذي تلجأ إليه جميع هذه الأقليات مع العلم أن آل خليفة يعملون على عدم انشاء أي جسور بين هذه الأقليات.

وأشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش من بيروت الى أن مسألة الوصول الى تداعيات مسألة التجنيس من الواضح ان هنالك تداعيات ومنذ سنوات يتلمسها المواطن البحريني في مختلف نواحي الحياة، الا أن هنالك ما يتصل بالامن المجتمعي وعندما تستهدف الدولة بعملية التجنيس غير القانوني الغير واضحة مسار تلك العملية الآن اما اصطلاحات قديمة أو تحليل ما يتصل بالمجمعات السكنية في الدوائر الاقتصادية التي يتواجد فيها بعض من اكتسبوا الجنسية بخلاف القانون أو من خلال التعايش في المناطق وان كتلة المجنسين وتعدادهم غير واضح.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة مع الضيوف:

- رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش من بيروت

- الاعلامي البحريني جواد عبد الوهاب من العاصمة البريطانية لندن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...