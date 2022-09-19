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وزير الخارجية العراقي يصل نيويورك

وزير الخارجية العراقي يصل نيويورك
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله: إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل اليوم إلى نيويورك؛ لحضور أعمال الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمثيل العراق في عدد من الاجتماعات التي ستعقد على هامش الاجتماعات المقررة".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يلتقي الوزير بعدد من وزراء الخارجية، ومسؤولي عدد من بلدان العالم؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيزها، وحشد الجهود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية، والتأكيد على سياسة العراق الخارجية ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة".

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