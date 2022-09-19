هل يلتقي حاكم دبي أبناءه من الأميرة هيا بعد دفن الملكة إليزابيث؟

العالم-الامارات

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد التقى “محمد بن راشد” الملك تشارلز الثالث، رفقة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، وأعرب عن خالص تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث.

وكانت الفنلندية تينا جوهياينن، صديقة الأميرة لطيفة آل مكتوم المقربة، قد قالت لموقع “دايلي ميل اونلاين”، إن قصر باكنغهام والحكومة البريطانية يجب أن يتجاهلا دعوة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت “جوهياينن” أنها ترى أنه لا يجب دعوة شخص ذي سمعة سيئة، مثل: محمد بن راشد آل مكتوم، الذي اختطف ابنته لطيفة وسجنها داخل أحد قصوره لأكثر من ثلاث أعوام؛ بعد محاولتها الفرار منه.

مضيفة أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يجب أن يحظى بنفس القدر من التجاهل.

تعود أزمة تينا مع العائلة الحاكمة في دبي إلى مارس/آذار 2018، حين تم اعتراض قارب كانت تينا والأميرة لطيفة على متنه من قبل قوات خاصة تابعة للشيخ محمد، قبالة ساحل جوا بالهند، وأعيدت الأميرة لطيفة قسرًا للإمارات، وانقطعت أخبارها لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت الأميرة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، التي تتمتع عائلتها بعلاقة صداقة طويلة مع العائلة المالكة في بريطانيا، قد نعت الملكة إليزابيث قائلة، إنها كانت تراها مصدر إلهام.

وفي حديث إلى “رويترز” من منزلها بالقرب من وندسور، قالت الأميرة هيا أخت الملك الأردني الملك عبد الله غير الشقيقة، التي نادراً ما تدلي بتصريحات عامة “أعتقد أننا لن نرى أبداً ملكة مثلها، ولم يحدث أن رأينا قَط ملكة مثلها”.

وتساءل مغردون، إن كان محمد بن راشد سيرى طليقته السابقة التي تعيش في لندن ورفعت دعوى قضائية ضده، وفازت بحضانة طفليهما في المحكمة البريطانية العليا.

حيث إنه في 30 يوليو 2019، استجابت المحكمة للأميرة هيا، وأصدرت حكمها بقبول طلب الأميرة هيا بنت الحسين وطلاقها من الشيخ محمد بن راشد، وإلزامه، بدفع مبلغ ٥٥٠ مليون جنيه إسترلينى كتعويض للأميرة هيا لسوء معاملتها من قبله.

وتساءل البعض إن كان سيصبح بإمكان حاكم دبي رؤية أطفاله “الجليلة وزايد”، بما أنه متواجد في بريطانيا، أم لا؟

واتهمت المحكمة العليا البريطانية حاكمَ دبي، محمد بن راشد، في تشرين الأول 2021، بالتجسس على هاتف زوجته الأميرة هيا، وعدد من حرسها وأعضاء فريق دفاعها، باستخدام برمجية تجسس إسرائيلية.