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سوريا تضبط شحنة "كبتاغون" في الحدود الأردنية

سوريا تضبط شحنة
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

ضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة من حبوب الكبتاغون المخدر كانت في طريقها إلى الحدود الأردنية.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني في درعا قوله: إن "الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية.

وكشف المصدر عن أن الشحنة كانت مخفية ضمن مخبأ سري معد لهذا الغرض في سيارة "بيك آب" خاصة، وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف المحافظة.

وأضاف المصدر: "تم ضبط المتهمين بتهريب الشحنة، ويخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء المختص"، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

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سوريا تضبط شحنة "كبتاغون" في الحدود الأردنية

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