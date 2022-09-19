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الحشد الشعبي يكشف حصيلة عملياته بجزيرة الحضر

الحشد الشعبي يكشف حصيلة عملياته بجزيرة الحضر
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، اليوم الإثنين، حصيلة عملياتها للأيام الماضية في المحافظة، مؤكدة نجاح العمليات بتأمين نينوى وعمق الصحراء من الإرهاب.

العالم - العراق

وقال رئيس أركان القيادة مصطفى العوادي في مؤتمر صحفي : إنه "انطلقت قوة من اللواء 44 بالحشد بإسناد قيادة العمليات والمعاونيات والمديريات ومنها الاستخبارات ومقاومة الدروع والأمن والمتفجرات وهندسة الميدان والإعلام واللواءان 21 و25 وفوج المهمات الخاصة والجيش وطيران الجيش واستمرت لعدة أيام".

وأضاف العوادي أن "العمليات انطلقت استنادا على معلومات استخبارية عن تسلل مجاميع داعش من الجانب السوري إلى عمق الصحراء بين نينوى وصلاح الدين والانبار"، متابعاً أن "العمليات نجحت بقتل مجموعة كبيرة من داعش والاستيلاء على عجلاتهم وعبوات ناسفة كانت معدة للتفجير"، مشيراً إلى أن "النجاح ببسط الأمن بجزيرة الحضر وتأمين نينوى بالكامل".

ولفت إلى "اعتماد الحشد على معلومات المواطنين المهمة والتي تعكس الثقة الكبيرة بين المواطن والحشد والأجهزة الأمنية"، منوهاً بأننا "نطمئن أهالي نينوى بعدم قدرة العدو على مهاجمة المدن مجدداً، ونؤكد أن زمام المبادرة بيد الحشد والقوات الأمنية التي تشن عمليات استباقية باستمرار لإنهاء فلول داعش المتبقية بالصحراء".

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