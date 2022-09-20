بالصور.. أكبر هرم "بلاستيك" على ضفاف النيل في مصر

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وانضم حوالي 60 متطوعا إلى حملة تنظيف النيل التي أطلقتها مبادرة "فري نايل"، وهي مبادرة بيئية مصرية تعني بإزالة المخلفات والنفايات البلاستيكية من النهر وزيادة الوعي بأهمية الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام ومكافحة التلوث البلاستيكي.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتنظيف سنويا في ثالث سبت من شهر سبتمبر والذي صادف السابع عشر من سبتمبر هذا العام.

وقال محسن أحمد، وهو طالب فن معماري بإحدى الجامعات المصرية، "نحن نتعلم أهمية تنظيف النهر والحفاظ على البيئة وكذلك كيف يمكن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى شيء مفيد"، مشيرا إلى أنه يتطوع مع "فري نايل" منذ حوالي ثلاث سنوات.

وفي منطقة أخرى على ضفة النهر، قامت مبادرة "فري نايل" ببناء هرم من الزجاجات البلاستيكية بعد جمعها من النيل وضغطها في شكل قوالب كبيرة، حتى يوضحوا للناس من خلال الهرم الرمزي حجم مشكلة التلوث البلاستيكي.

ويتكون الهرم من أكثر من 200 ألف زجاجة بلاستيكية ويبلغ ارتفاعه أكثر من خمسة أمتار ويزن أكثر من ستة أطنان، بحسب ما قال ألبون دي مينونفيل المؤسس المشارك والمدير الإداري لمبادرة "فري نايل".

وفي نهاية الحملة سيتم ارسال الهرم البلاستيك لأحد المصانع لتحويل زجاجات البلاستيك إلى خيوط لمقاعد السيارات وكسوة الكنب.