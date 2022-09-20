حفل اماراتي كبير لزواج حاخام يهودي يغضب مواقع التواصل

العالم - الامارات

وأقام الحاخام، ليفي دوشمان، وهو أول حاخام مقيم بدولة الإمارات، وممثل الجالية اليهودية في دبي، حفل زفافه في الإمارات بحضور الف وخمسمئة ضيف وذلك بالتزامن مع مرور عامين على توقيع اتفاقية التطبيع بين الاحتلال ودولة الامارات.

وغرد يزيد حجيمي:"حفل زفاف يهودي في معقل المطبعين، هذا جزء من حفل زفاف الحاخام الرئيس لليهود في الإمارات ليفي دوكمان في أبوظبي، لا يوجد في قاموس الشتائم ما يفي هذه النفايات البشرية حقها".

وکتب أنس ابو عواد:"يحتفلون الليلة في أبو ظبي بزفاف الحاخام ليڤي دوكمان وليا حداد، أكبر حفل زفاف يهودي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لعنة الله عليكم بعدد نسمات الصبح والله انكم أخطر من الاحتلال".

اما عبد الله بن عامر فغرد:"ترى ماذا لو تعامل الجيران مع اخوانهم العرب كما يفعلون اليوم مع اليهود؟ أو على الأقل يتركونا وشأننا؟".