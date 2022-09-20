كيفية التعامل مع مريض السرطان

العالم - الصحة

. ومريض السرطان، سواءً كان من أقربائك أو أصدقائك، شخصٌ طبيعي للغاية، لكنه أصيب بمرض أضعف بنيته الجسدية، وأثر سلباً في حالته النفسية.

إن كنت على علاقة جيدة بالمريض، ودائم السؤال عنه والاهتمام به قبل إصابته بالسرطان، فعليك الاستمرار في ذلك، لكن إحرص على عدم تصنُّع السؤال والاهتمام الزائد به كيلا يشعر بحزنك عليه، أو أنك تودعه لقرب رحيله عن الدنيا بسبب مرضه الخبيث.

يعتبر التواصل الجيد مع المريض من أهم العوامل وأكثرها فاعلية في عملية شفاء مريض السرطان. يجب إشراك المريض قدر الإمكان في أنشطة فعالة أثناء العلاج حتى لا يتورط المصاب بالسرطان في مشاكله العاطفية والجسدية والنفسية ولا يواجه مشاكل.

اسمح للمريض أن يشاركك مشاعره وشجعه على فعل ذلك. على سبيل المثال ، إذا تحدث المريض معك عن مشاعره تجاه السرطان ، فلا تغير الموضوع. كن مستمعًا ودع الشخص المصاب بالسرطان يتحدث. في هذا الصدد ، شجعه وادعم المريض.

يتعرض مرضى السرطان للضغط النفسي والجسدي ، لذلك يجب على من يتعامل مع هؤلاء الأشخاص ويهتم بهم أن يكون على دراية ببعض المبادئ والقواعد. يعاني الشخص المصاب بالسرطان من الاكتئاب والحزن وعدم الراحة أثناء العلاج ، لذلك من المهم جدًا رفع الروح المعنوية للتغلب على المرض ومكافحته. المرضى الذين هم في حالة مزاجية أعلى أثناء علاجهم يتغلبون على المرض في وقت أقرب من أولئك الذين يشعرون بالوحدة والضعف. يمكن أن يكون مقدمو الرعاية لمرضى السرطان من أفراد الأسرة والأصدقاء وما إلى ذلك ، والذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعافي المرضى.

و بعض امورا اخرى:

الثقة بالشفاء

معرفة ما يُحزنه

المبادرة بالمساعدة

الاطلاع على المرض

الصمت عند البكاء

الانتباه إلى ألفاظك

التحدث عن التغيرات في المظهر