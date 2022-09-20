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الكاظمي يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الكاظمي يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكاظمي سيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع على هامش أعمال الجمعية بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "رئيس الورزاء وعلى هامش المشاركة سيجتمع بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة".

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