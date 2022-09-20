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السلطة تنقل المطارد 'اشتية' إلى سجن أريحا

السلطة تنقل المطارد 'اشتية' إلى سجن أريحا
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عائلية مساء اليوم الثلاثاء، بنقل أجهزة أمن السلطة، للمطارد المختطف مصعب اشتية من سجن الجنيد بنابلس إلى سجن أريحا.

العالم- فلسطين

يشار إلى أن عناصر من أمن السلطة، أقدموا، مساء الإثنين، على نصب كمين للمطارد اشتية في نابلس قبل اختطافه برفقة رفيقه المطارد عميد طبيلة.

وتصاعدت الأحداث في نابلس بعد اعتقال أجهزة السلطة المطارد القسامي مصعب اشتية، واستشهاد المواطن فراس يعيش برصاصها.

واندلعت مواجهات بين أجهزة السلطة ومئات من المواطنين الذين خرجوا في مسيرة رفضًا لاعتقال المطارد مصعب اشتية، مساء أمس، من قبل قوات أمن السلطة قرب دوار الشهداء في نابلس.

ونعت حركة حماس الشهيد "يعيش"، وحملت السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية كاملة عن استشهاد المواطن يعيش، والتطاول على دماء أبناء شعبنا، والتساوق مع سياسات الاحتلال الإجرامية بحق مقاومينا وأبطال شعبنا.

واستهجنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ما جرى من عملية اعتقال السلطة للمطلوبيْن مصعب اشتية وعميد طبيلة واستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين المحتجين على تصرفات الأجهزة الأمنية.

ودعت الفصائل، السلطة برام الله إلى الإفراج العاجل والفوري عن المعتقلين وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم من بطش الاحتلال الصهيوني.

وطالبت الفصائل، القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية بالقيام بدورها لحقن الدماء وحماية الممتلكات العامة وتهدئة الأوضاع هناك وفتح تحقيق في استشهاد المواطن يعيش ومحاسبة الجناة.

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