بهرامي: تركيا وآذربيجان متورطتان في توترات المنطقة

العالم – إيران

وفي حوار خاص مع قناة العالم أكد هذا الدبلوماسي السابق أن: هناك ثلاث جهات فاعلة هي الصين وروسيا وجمهورية إيران الإسلامية تشكل خطراً على الغربيين في النظام العالمي الجديد، ومن الطبيعي أنه عندما يفقد الغربيون سلطتهم وهيمنتهم، فإنهم لا يقفون مكتوفي الايدي ويعلنون رسمياً أن الصين وروسيا وإيران هم أعداؤنا.

وأضاف: تعود جذور التطورات الإقليمية إلى القضاء على الهيمنة الغربية والأميركية وتدميرها، وبريطانيا تحاول من خلال إثارة التوتر وتعكير صفو السلام في المنطقة، التصدي لهذه المشكلة بمساعدة بعض الحكومات الإقليمية.

وقال سفير جمهورية إيران الإسلامية السابق لدى جمهورية آذربيجان: أنا أقول بصراحة إن تركيا وجمهورية آذربيجان متورطتان في هذه التوترات.. لأن الصهاينة لديهم باع طويل في إثارة التوتر في جغرافيا الدول الإسلامية وهذا هو هدفهم.

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