المشهد في نابلس قد يكون الاصعب على الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

مشهد قد يكون الاصعب على الفلسطينيين.. فلسطيني قتل برصاص فلسطيني واصيب اخرون في اشتباكات شهدتها مدينة نابلس اثر قيام اجهزة الامن الفلسطينية باعتقال احد المطاردين للاحتلال، مصعب اشتية.

الاشتباكات استمرت بين الفلسطينيين واجهزة الامن لساعات طويلة، ورغم تدخل الفصائل لسحب الفتيل واحتواء الموقف ظل الوضع يوصف بالمتوتر في انحاء المدينة.

وقال سكرتير القوى الوطنية والاسلامية عصام بكر لقناة العالم: ما جرى في نابلس هو منحنى خطير.. ينبغي تدارك الموقف والذهاب باتجاه تصعيد التناقض الداخلي مع الاحتلال الاسرائيلي امام عربدة المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية لمدينة نابلس.

اجهزة الامن الفلسطينية اعتبرت بأن قرار التحفظ على اشتيه وزميله لاسباب امنية سيتم الاعراب عنها لاحقا.. الفصائل الفلسطينية حاولت من خلال لقاءات عقدتها مع اجهزة الامن وايضا مع مجموعة من المقاومين الفلسطينيين ان تضغط للتراجع وعدم انهيار الموقف، لكن البعض الاخر ايضا حذر السلطة الفلسطينية من ان تتحول الى وكيل امني للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

لا احد في الاراضي الفلسطينية يقبل للدم الفلسطيني ان يراق بيد الفلسطيني والكل يسعى لان يتوحد الفلسطينيون خلف قرار شعبي واحد.