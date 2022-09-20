الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

المشهد في نابلس قد يكون الاصعب على الفلسطينيين

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) ‏20‏/09‏/2022 - قتل فلسطيني وأصيب آخرون في اشتباكات شهدتها مدينة نابلس بين شبان فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة بعد قيام الأخير باعتقال المطارد والمطلوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتيه. إجراء السلطة الفلسطينية قوبل باستنكار فصائلي وشعبي، ذهب بعض الى اتهامها بالعمل لمصلحة الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

مشهد قد يكون الاصعب على الفلسطينيين.. فلسطيني قتل برصاص فلسطيني واصيب اخرون في اشتباكات شهدتها مدينة نابلس اثر قيام اجهزة الامن الفلسطينية باعتقال احد المطاردين للاحتلال، مصعب اشتية.

الاشتباكات استمرت بين الفلسطينيين واجهزة الامن لساعات طويلة، ورغم تدخل الفصائل لسحب الفتيل واحتواء الموقف ظل الوضع يوصف بالمتوتر في انحاء المدينة.

وقال سكرتير القوى الوطنية والاسلامية عصام بكر لقناة العالم: ما جرى في نابلس هو منحنى خطير.. ينبغي تدارك الموقف والذهاب باتجاه تصعيد التناقض الداخلي مع الاحتلال الاسرائيلي امام عربدة المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية لمدينة نابلس.

اجهزة الامن الفلسطينية اعتبرت بأن قرار التحفظ على اشتيه وزميله لاسباب امنية سيتم الاعراب عنها لاحقا.. الفصائل الفلسطينية حاولت من خلال لقاءات عقدتها مع اجهزة الامن وايضا مع مجموعة من المقاومين الفلسطينيين ان تضغط للتراجع وعدم انهيار الموقف، لكن البعض الاخر ايضا حذر السلطة الفلسطينية من ان تتحول الى وكيل امني للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

لا احد في الاراضي الفلسطينية يقبل للدم الفلسطيني ان يراق بيد الفلسطيني والكل يسعى لان يتوحد الفلسطينيون خلف قرار شعبي واحد.

روابط ذات صلة

وقفة برام الله احتجاجا على اعتقال السلطة مطلوبين بنابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير قطر يؤكد ضرورة التوصل الى اتفاق عادل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

اردوغان يتطلع الى حل الموضوع النووي الايراني عبر الحوار

اعتقال عناصر من زمرتي كوملة والديمقراطي الإرهابيتين في جنوب أذربايجان الغربية

رئيسي: التوصل الى اتفاق عادل ومستديم رهن بغلق ملفات ايران في الوكالة الذرية

هل قتلت بعملية بطولية؟ العثور على جثة مستوطنة مقتولة قرب 'تل ابيب'..

استمرار تجمعات محدودة في بعض المدن الايرانية بذريعة وفاة السيدة مهسا اميني