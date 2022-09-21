شاهد.. الرئيس رئيسي يلتقي زعماء سياسيين لبحث هذه القضايا

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وفي الاطار عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل الى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا اوروبا لإثبات أنها غير خاضعة لإرادة أميركا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الاسرائيلي النووية المدمرة.

رئيسي التقى كذلك نظيره السويسري "كاي بارلمين"، وقال إن طهران لم تشاهد أي خطوة عملية وجادة من الادارة الاميركية الحالية فيما يتعلق برفع الحظر الجائر عن بلاده وتعويضها، وشدد على أن المشكلة الجوهرية في العودة الى الاتفاق النووي تكمن في عدم اتخاذ الولايات المتحدة لقرارها.

الرئيس الايراني التقى كذلك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، وجدد التذكير بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وأن الاوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه ايران

من جهته أكد أمير قطر "تميم بن حمد" ضرورة التوصل الى اتفاق عادل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا ألا بديل عن ذلك خاصة أنه يصب في صالح أمن واستقرار المنطقة، وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التوصل الى اتفاق يفتح الباب على حوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي.

وفيما يخص سياسة طهران الاقليمية التقى رئيسي رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" وأثنى على دور بغداد في تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، منوها الى أن العلاقة مع الرياض يجب أن تمضي على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بغداد.