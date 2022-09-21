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فيديوغرافيك.. عصيان واحتجاجات فی نابلس

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

تتواصل الاشتباكات وحالة العصيان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على خلفية اعتقال أمن السلطة المطاردين مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة عبر كمين نصبه لهم في المدينة، في حين أعلنت مجموعات عرين الأسود استمرار العصيان حتى إفراج السلطة عن اشتية ورفيقه.

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