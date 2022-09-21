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قائد الثورة: فترة الدفاع المقدس رسخت في أذهان الشعب الإيراني أن النصر والكرامة والعزة تتأتى بالمقاومة
قائد الثورة: على الطلاب والجيل الجديد أن يقرأ عن فترة الدفاع المقدس في المناهج الدراسية
قائد الثورة: قواتنا المسلحة أنجزت وأبدعت في كافة المجالات
قائد الثورة: الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة
قائد الثورة: من كان حرضهم العدو بدافع القومية العربية أثناء الحرب هم من صمدوا ووقفوا ضد العدو
قائد الثورة: الشعب الإيراني قام بإفشال نظام متهور وإذلال استكبار عالمي متغطرس
قائد الثورة: العناصر الثلاثة هي قدرة الثورة وقيادة الإمام الخميني وخصوصيات الشعب الإيراني البارزة أهم ما كان لدى إيران خلال الحرب
قائد الثورة: الاستكبار العالمي دفع صدام للحرب على إيران بعدما يئس من تركيع الثورة الإسلامية هذا ما نقله لنا رئيس غينيا آنذاك
قائد الثورة: في البدء كان الأعداء يحرضون القوميات على زعزعة استقرار وأمن البلاد وبعدما يئسوا لجأوا للحرب العسكرية
فيديوغرافيك.. عصيان واحتجاجات فی نابلس
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الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش
تتواصل الاشتباكات وحالة العصيان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على خلفية اعتقال أمن السلطة المطاردين مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة عبر كمين نصبه لهم في المدينة، في حين أعلنت مجموعات عرين الأسود استمرار العصيان حتى إفراج السلطة عن اشتية ورفيقه.
تصنيف :
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الضفة الغربية
مدينة نابلس
مصعب اشتية
عميد طبيلة
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