الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

3 قتلى و13 جريحا في تفجير داخل مطعم فی العاصمة الأفغانية

3 قتلى و13 جريحا في تفجير داخل مطعم فی العاصمة الأفغانية
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر أفغانية عن مقتل 3 أشخاص وجرح 13 أخرين في تفجير داخل مطعم غربي العاصمة الأفغانية كابول.

العالم - أفغانستان

يتبع..

روابط ذات صلة

أفغانستان... تظاهرات على قرار اميركا بشأن أصول البلاد

أمريكا وسويسرا تقرران تحويل 3.5 مليار دولار لافغانستان من الأموال المجمدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط تحذيرات من مخاطر الأعياد اليهودية

السيد الحكيم يؤكد للسفير التركي ضرورة معالجة حصص العراق المائية

الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 14 شخصا في النقب

30 أسيرا إداريًا يحددون 25 سبتمبر موعداً لبدء إضرابهم

3 قتلى و13 جريحا في تفجير داخل مطعم فی العاصمة الأفغانية

حرس الثورة الاسلامية يقيم عرضا عسكريا في جنوب إيران