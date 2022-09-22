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الهيمنة الامريكية على وكالة الطاقة الذرية وتحريضها ضد الدول

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل، ان وكالة الطاقة الذرية ما هي الا العوبة او اداة في يد دافعي ميزانياتها.

العالم – مع الحدث

واشار عمر اسماعيل الى ما حدث في العراق ولم يكن هناك اي دليل على وجود اسلحة دمار شامل اوالمفاعلات الذرية الوهمية التي قالوا بوجودها.

وشدد الناشط في حزب العمال البريطاني على ان وكالة الطاقة الذرية مؤسسة مسيسة ويرى بانه اذا اكنت هناك عملية اشغال زمني في هيئة الطاقة الدولية وانشغالها تماما بالملف النووي الايراني فما هو الا ضغوط قادمة من امريكا و"اسرائيل".

وابدى عمر اسماعيل استغرابه من ان "اسرائيل" نفسها لم توقع على المعاهدة الدولية لعدم انتشار الاسلحة النووية فكيف تنصب نفسها حكما لمن يملك او من مسموح له بالامتلاك.

واضاف الناشط في حزب العمال البريطاني ان "اسرائيل" تمتلك على الاقل 400 راس ذري.

من جهته قال الباحث بالشؤون الدولية طلال عتريسي، ان هناك مشكلة في الرؤية الدولية في التعامل مع الهيمنة والغطرسة الامريكية في فرض عقوبات على الدول دون اي دليل او سلطة دولية.

واشار الباحث بالشؤون الدولية الى السكوت الدولي على امتلاك امريكا والدول الاوروبية و"اسرائيل" للرؤوس والمفاعلات النووية والاعتراض على امتلاك ايران للطاقة النووية على الرغم من سلميتها.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6367963

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