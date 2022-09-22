إنحسار وفيات كورونا في إيران إلى 6 حالات

العالم - إيران

وأفاد تقرير الوزارة أنه ومنذ ظهر يوم أمس الأربعاء إلى ظهر اليوم الخميس 31 فبراير، وبناءً على المعايير التشخيصية النهائية، تم تحديد 504 مرضى جدد مصابين بكوفيد 19 حيث تم نقل 98 منهم إلى المستشفى.

هذا وبلغ العدد الإجمالي لمرضى كوفيد 19 في البلاد 7،545،855 حتى الآن، حيث تعافى 7 ملايين 322 ألفاً 812 مريضاً منهم و خرجوا من المستشفيات.

ولا زال 226 مريضا مصابا بفيروس كوفيد 19 تحت الرعاية في وحدات العناية الخاصة بالمستشفيات.

كما تم حتى الآن إجراء 54 مليون 33 ألفا 681 اختبارا لتشخيص كوفيد 19 في البلاد.